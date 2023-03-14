СК возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего на стройке в Красногорске

Фото: СК РФ

По факту гибели рабочего на стройке в Красногорске возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 14 марта.

По ее словам, на строящемся объекте при работах по перемещению строительных материалов рабочий упал с высоты шестого этажа и умер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

— Сотрудники ведомства устанавливают личность человека, ответственного за гибель человека на стройке, — резюмировала Врадий.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 10 марта в Красногорске. В момент перемещения груз сорвался с крюка подъемного крана, и столкнул 21-летнего мужчину из Саратовской области с открытой площадки шестого этажа. От полученных при падении травм рабочий скончался на месте.