Команда Мотошколы Мосгортранса установила новые рекорды скорости на фестивале «Байкальская миля»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Команда отошколы Мосгортранса выступила на международном фестивале «Байкальская миля». Об этом во вторник, 14 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Мы развиваем нашу Мотошколу, обновляем парк учебной техники. Детей и взрослых здесь обучают правилам дорожного движения, базовым и продвинутым навыкам управления двухколесным транспортом. Наши инструкторы регулярно подтверждают свой профессионализм — выступают на разных соревнованиях, — сказал он.

Так, с 7 по 11 марта проходил фестиваль «Байкальская миля». Спортсмены Мотошколы Мосгортранса побили прошлогодние и установили новые рекорды скорости. По результатам заезда на дистанцию в одну милю Арсений Туркин развил скорость 144,6 километра в час, а Андрей Полянский — 121,2 километра в час.

В пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что авто- и мотошкола Мосгортранса получила 25 новых мотоциклов и 5 автомобилей.