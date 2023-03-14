Команда Мотошколы Мосгортранса установила новые рекорды скорости на фестивале «Байкальская миля»
Команда отошколы Мосгортранса выступила на международном фестивале «Байкальская миля». Об этом во вторник, 14 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
— Мы развиваем нашу Мотошколу, обновляем парк учебной техники. Детей и взрослых здесь обучают правилам дорожного движения, базовым и продвинутым навыкам управления двухколесным транспортом. Наши инструкторы регулярно подтверждают свой профессионализм — выступают на разных соревнованиях, — сказал он.
Так, с 7 по 11 марта проходил фестиваль «Байкальская миля». Спортсмены Мотошколы Мосгортранса побили прошлогодние и установили новые рекорды скорости. По результатам заезда на дистанцию в одну милю Арсений Туркин развил скорость 144,6 километра в час, а Андрей Полянский — 121,2 километра в час.
В пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что авто- и мотошкола Мосгортранса получила 25 новых мотоциклов и 5 автомобилей.