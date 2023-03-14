Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Одесской области

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В Одесской области прогремели взрывы. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили местные СМИ.

— Один взрыв в Одесской области. Звуки взрывов продолжаются, — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь может идти о системе ПВО, передает РИА Новости.

12 марта серия взрывов прошла в ряде других областей Украины. Звуки взрывов были слышны в Ивано-Франковской, Одесской, Киевской, Запорожской и Винницкой областях. Кроме того, одесские власти сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры.

Ночью 9 марта практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал воздушной тревоги звучал во всех областях, за исключением Черниговской, Сумской и Харьковской.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что удары возмездия по Украине стали ответом Вооруженных сил Российской Федерации на террористические акции в Брянской области. Российские вооруженные силы нанесли массированный удар. В результате атаки по территории Украины удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников.