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Ефимов: Рост промышленного производства в Москве в январе превысил три процента

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Рост промышленного производства в Москве в январе превысил три процента
Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

По итогам января 2023 года рост промышленного производства в столице составил 3,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Такое развитие в большой степени обусловлено поддержкой города. Так, в прошлом году помощь получили около 400 крупных и средних предприятий столицы, — сказал представитель мэрии.

При этом рост обрабатывающих производств составил 3,3 процента, добавил Ефимов. Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что по итогам 2022 года обрабатывающие производства увеличили выпуск своей продукции более чем на 10 процентов.

В том числе речь идет о производстве электрического оборудования и одежды. Для поддержки предприятий существует более 20 инструментов помощи, напомнил Овчинский.

Речь идет о субсидиях и займах, которые предприятия могут направить на покупку оборудования. Кроме того, при получении специальных статусов заводам предоставляются налоговые льготы.

В 2022 году московские предприятия произвели 152 тысячи тонн хлебобулочной продукции длительного хранения. Это на 14 процентов больше, чем в 2021 году.

Ефимов уточнил, что городские предприятия выпускают широкий перечень хлебобулочных изделий длительного хранения. В данной отрасли на сегодняшний день работают 70 предприятий, на которых занято свыше 13 тысяч человек.

Производство Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва
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