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«Я едва по сцене передвигаюсь»: Боярский заявил о готовности завершить карьеру в театре

Никита Худяков
Общество
«Я едва по сцене передвигаюсь»: Боярский заявил о готовности завершить карьеру в театре
Фото: YouTube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил о готовности завершить актерскую карьеру в театре. По его словам, пришло время побыть с семьей.

— Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей, — сказал актер.

Боярский признался, что устал сниматься в кино и выступать перед зрителями. Он отметил, что давно думал о завершении актерской карьеры. Актер уже несколько десятков лет выступает в театре «Ленсовет», но с каждым разом ему становится все сложнее выходить на сцену.

— Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу, — цитирует Боярского Пятый канал.

В 2021 году актер переболел коронавирусом. Боярский был госпитализирован в Боткинскую больницу, где за его состоянием наблюдали врачи. Из медицинского учреждения народный артист обратился к своим фанатам и призвал всех обязательно вакцинироваться, так как только благодаря этому болезнь проходит в более легкой форме.

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