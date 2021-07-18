Госпитализированный с COVID-19 Боярский обратился к поклонникам

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Госпитализированный с коронавирусом народный артист РСФСР Михаил Боярский обратился к своим фанатам на странице в социальной сети Instagram. Он поблагодарил их за беспокойство за его здоровье и призвал всех обязательно вакцинироваться, так как это из-за этого болезнь проходит в более легкой форме.

К посту знаменитость прикрепил фото, на котором ему делают прививку.

— Спасибо что переживаете, все хорошо. Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря вакцине заболевание проходит в легкой форме и однозначно, вы спасете жизнь себе и близким. Увидимся на спектаклях, — написал артист.

Поклонники обрадовались хорошим новостям о состоянии Боярского и пожелали ему скорейшего выздоровления.

«Крепкого здоровья вам, Михаил Сергеевич»; «Спасибо, что не поддерживаете антипрививочное лобби! Спасибо за правду»; «Правильный выбор, отличный пример! Здоровья и долгих лет вам, Михаил Сергеевич», — написали фолловеры.

В феврале 2021 года Боярского уже госпитализировали с подозрением на коронавирус. Так, сообщалось, что актера доставили в медицинское учреждение в Петербурге. У артиста были высокая температура и слабость. Позже его сын, депутат Государственной думы Сергей Боярский сообщил, что актера выписали из больницы.