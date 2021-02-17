«Едет домой»: Михаила Боярского выписали из больницы

Фото: АГН «Москва»

Российского актера Михаила Боярского выписали из больницы. Об этом в среду, 17 февраля, рассказал его сын, депутат Государственной думы Сергей Боярский.

— Михаил Сергеевич едет домой. Выписан из больницы. Чувствует себя прекрасно, уже завтра он будет играть на сцене театра «Ленсовет», — рассказал Сергей Боярский в своем Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Михаила Боярского госпитализировали в медицинское учреждение в Петербурге. Уточнялось, что у артиста была высокая температура и слабость.

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