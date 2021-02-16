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Грузинский актер Кахи Кавсадзе попал в больницу с пневмонией
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» («Ленфильм», 1970 год)

Грузинский актер Кахи Кавсадзе попал в больницу с пневмонией

Татьяна Плотникова

Звезды

Советский и грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе доставлен в больницу с пневмонией. Об этом во вторник, 16 февраля, рассказал директор первой университетской клиники в Тбилиси, куда госпитализировали артиста.

По словам Левана Ратиани, 85-летний Кавсадзе находится в стабильно тяжелом состоянии, у него выявлена двухсторонняя пневмония.

В ноябре 2020 года актер перенес коронавирусную инфекцию. Медики подключали его к аппарату искусственного дыхания. В декабре брат Кавсадзе рассказал, что артист выздоровле и чувствует себя хорошо, сообщает грузинский Первый канал.

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СПРАВКА «ВМ»

Кахи Давидович Кавсадзе родился 5 июня 1935 года в Тбилиси (Грузинская ССР) в семьe руководителя народного ансамбля песни и танца Грузии и врача. В 1959 году окончил Тбилисский театральный институт имени Шоты Руставели.

Роль Абдуллы в кинофильме «Белое солнце пустыни», который вышел на экраны в 1970 году, принесла Кавсадзе всесоюзную известность. В 1974—1980 годах он снялся в цикле короткометражных фильмов по сценариям Резо Габриадзе. В фильме Резо Чхеидзе «Житие Дон Кихота и Санчо», вышедшем в 1988 году, исполнил главную роль. Всего в активе Кавсадзе — роли более чем в ста кинофильмах и сериалах.

В 1981 году Кахи Кавсадзе получил звание народного артиста Грузинской ССР. В 2016 году получил награду «Золотой журавль» на фестивале «Амурская осень 2016» за актерскую работу в фильме «Тэли и Толи».

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