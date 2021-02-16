Михаила Боярского экстренно госпитализировали в больницу в Петербурге

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского экстренно госпитализировали в больницу № 122 в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 16 февраля, рассказала его супруга Лариса Луппиан.

— Вчера (15 февраля — прим. «ВМ») почувствовал себя плохо, и я перестраховалась, вызвала скорую, — сообщила Луппиан.

По предварительным данным, госпитализация не связана с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что 71-летний народный артист привился от COVID-19 около десяти дней назад. Супруга Боярского подчеркнула, что реакция на вакцину также исключается. На данный момент артист проходит обследование в больнице, сообщает Пятый канал.

— Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую, — шутит Луппиан.

Друг Михаила Боярского Александр Трофимов подтвердил «Вечерней Москве» госпитализацию артиста. По его словам, Боярский чувствует себя нормально.

Напомним, Михаил Боярский — советский и российский актер театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год является художественным руководителем созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.

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