Худрука Малого театра Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила директор театра Тамара Михайлова.

— Да, к сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице. Но, слава Богу, болезнь проходит не в тяжелой форме, — цитирует слова Михайловой РИА Новости.

Напомним, Юрий Соломин — советский и российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

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