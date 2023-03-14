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Приметы и советы

Москвичка, понюхавшая духи, оказалась в психиатрической больнице по другим причинам

Степан Жирнов
Происшествия
Москвичка, понюхавшая духи, оказалась в психиатрической больнице по другим причинам
Фото: Unsplash

Девушка, которая якобы попала в психиатрическую лечебницу из-за запаха духов, оказалась там по не связанным с парфюмерией причинам. Об этом стало известно во вторник, 14 марта.

Как сообщил Telegram-канал «112», на самом деле история произошла не 8 марта, а 28 февраля. Девушка действительно взяла на улице рекламный пробник духов известного бренда, однако он никак не повлиял на ее психику. Его состав оказался обычным для такого типа продуктов: спирт и парфюмерные отдушки.

При этом отмечается, что девушка действительно находится на лечении в больнице имени Алексеева с психическим расстройством, но это никак не связано с раздаваемыми на улице духами.

Ранее появилась информация, согласно которой жительница столицы якобы лишилась рассудка из-за запаха подаренных 19-летней девушке духов.

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