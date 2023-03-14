СПЧ предложил ввести систему учета всех собак в России для предотвращения нападений

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Совет по правам человека при президенте РФ предложил правительству ввести систему учета собак в России и пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила пресс-служба СПЧ.

— По итогам обсуждения Совет совместно с Российской кинологической федерацией и другими экспертами подготовил предложения и сегодня направил их премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, — говорится в Telegram-канале СПЧ.

Так, предлагают пересмотреть подход к квалификации причинения вреда здоровью по неосторожности, изменить систему медицинской статистики при нападении собак на человека и ввести систему регистрационного учета всех собак в России.

Кроме того, предложено увеличить количество площадок для дрессировки и выгула собак в крупных городах, а также установить для владельцев собак крупных пород требование о прохождении кинологических курсов.

«Собачников» в Москве оказалось больше, чем «кошатников». Председатель городского Комитета ветеринарии Алексей Сауткин сообщил, что, согласно данным базы ветеринарной автоматизированной системы, самыми популярными питомцами у горожан стали собаки миниатюрных пород. Лидирующую позицию по количеству регистраций занимают йоркширские терьеры — их более 63 тысяч.