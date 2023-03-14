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Ветеринар Гольнева назвала лучший препарат для вакцинации домашних животных

Лейла Алиева
Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Ветеринар Гольнева назвала лучший препарат для вакцинации домашних животных
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Минимальное количество негативных последствий у животных вызывает вакцина «Нобивак». Об этом рассказала врач-ветеринар Татьяна Гольнева в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист добавила, что вакцина должна быть привезена в страну только на официальных условиях. При этом вакцинировать животное можно и тем препаратом, который есть в наличии.

— Я считаю, что в данной ситуации самая лучшая вакцина — это та, что есть в наличии. Сегодня нет особого выбора. Прививайтесь тем, что есть. Сейчас практически во всех клиниках есть в наличии чешские вакцины «Биокан» и «Биофел», — пояснила Гольнева.

Данные препараты хорошо держат иммунитет и дают минимальный побочный эффект в виде поствакцинального синдрома и болезненной реакции в месте введения. Также не исключена и аллергическая реакция, заключила собеседница «ВМ».

Домашним питомцам требуется ежегодная вакцинация, чтобы защитить их от различных заболеваний. Татьяна Гольнева также рассказала «ВМ», как обстоит ситуация с прививками в связи с ситуацией в мире и чем отличаются отечественные и зарубежные препараты.

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