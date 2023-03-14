Вакцина для собак и кошек: чем лучше прививать домашних животных

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Домашним питомцам требуется ежегодная вакцинация, чтобы защитить их от различных заболеваний. Как обстоит ситуация с прививками в связи с ситуацией в мире и чем отличаются отечественные и зарубежные препараты, «Вечерняя Москва» узнала у врача-ветеринара Татьяны Гольневой.

Как обстоит ситуация с поставками

По словам эксперта, с начала прошлого года в России образовалась сложная ситуация с вакцинами для домашних животных. Некоторые страны Европы перестали поставлять препараты в РФ. Российский рынок производит свои препараты, однако их было намного меньше, чем зарубежных аналогов.

— Это привело к панике у нашего населения. Вакцины резко подорожали, стали стоить дороже в 2–3 раза из-за очень высокого спроса. Клиники, чтобы сохранить прибыль, в разы увеличили стоимость вакцинации. Например, стоимость одного флакончика до февраля 2022 года составляла 500–600 рублей, сейчас та же самая вакцина стоит 1700–2000 рублей у производителей и официальных дистрибьюторов, — рассказала ветеринар.

Российские фабрики, которые производили вакцины, не были готовы к такому увеличению спроса. Препаратов стало резко не хватать, и произошел острый дефицит и российских, и импортных вакцин, отметила специалист.

— Сейчас ситуация немного стабилизировалась. Российские фабрики нарастили мощность. А также имеет место параллельный импорт. В прошлом году официально ввозили вакцины из Белоруссии и Казахстана, потому что у РФ с этими странами единое экономическое пространство. Но Белоруссия перестала быть источником необходимых препаратов к концу прошлого года. На данный момент их возят из Казахстана, но в очень ограниченном количестве, так как там тоже начался дефицит ветеринарных лекарств. Фабрики перестали изготовлять вакцину с русской маркировкой, — пояснила Гольнева.

На сегодняшний день развиваются другие направления, сообщила специалист. Так, вакцины завозят из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других стран.

— Но этикетки у таких препаратов на иностранном языке. Это считается «серым» импортом и нелегальным ввозом. Такие вакцины хорошо защищают от болезней, но они недействительны на официальном уровне. Они не признаны Роспотребнадзором, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Врач предупредила, что параллельный импорт не может гарантировать, что при перевозе препаратов были соблюдены все необходимые условия.

— Если некоторые владельцы упрямо хотят вакцинироваться только определенным видом вакцин и соглашаются на вакцину, которую ввезли неофициально, есть риск, что она неправильно транспортировалась и потеряла свои свойства. К сожалению, у вакцины достаточно строгие требования к хранению. Их нужно перевозить при температуре плюс 2–6 градусов. Обычно их везут в специальных боксах. А когда их транспортируют «серым» импортом, никто не сможет дать никаких гарантий. Если вакцина больше двух часов находилась при неправильной температуре, то она теряет свои свойства. Прививка не даст животному необходимый иммунитет, — заявила Гольнева.

Какие препараты остались в доступе

Ветеринар рассказала, что в России нет дефицита отечественных препаратов, а большинство западных вакцин ввезены через параллельный импорт.

— Сейчас в России есть российские вакцины и зарубежные препараты, но в ограниченном количестве. Большинство западных вакцин ввезли с помощью «серого» импорта. Врачи в ветклиниках обязаны предупреждать владельцев домашних питомцев о том, откуда ввезена эта вакцина. Однако не во всех ветеринарных лечебницах работает добросовестный персонал, — считает эксперт.

Специалист отметила, что официальные зарубежные вакцины стоят в 3–4 раза дороже, чем они стоили до февраля прошлого года.

В чем отличие вакцин

Специалист заявила, что самое главное отличие отечественных препаратов от западных заключается в том, что они недействительны при выезде животного в другие страны, так как не имеют аттестации за рубежом.

Кроме того, российские вакцины чаще вызывают побочные реакции у домашних животных, предупредила ветеринар.

— Отечественные вакцины вызывают большее количество абсцессов и гнойников в месте введения. Все российские вакцины относятся к «мертвым». В этом их большой минус. «Живые» вакцины создают более сильный иммунитет у собак и кошек. Поэтому при возможности лучше выбирать зарубежные вакцины, но важно убедиться, что они были ввезены официально в нашу страну, — заверила Гольнева.

Чем прививать домашних питомцев

Ветеринар уверена, что при данных обстоятельствах нужно прививать животное тем препаратом, который есть в наличии. Однако она предупредила, что чешские вакцины также дают большое количество побочных эффектов, как и российские.

— Я считаю, что в данной ситуации самая лучшая вакцина — это та, что есть в наличии. Сегодня нет особого выбора. Прививайтесь тем, что есть. Сейчас практически во всех клиниках есть в наличии чешские вакцины «Биокан» и «Биофел». Они достаточно неплохо держат иммунитет, но тоже дают побочный эффект в виде поствакцинального синдрома и болезненной реакции в месте введения, а также аллергические реакции, — рассказала врач.

При этом Гольнева назвала вакцину, которая дает минимум негативных последствий.

— Вакцина «Нобивак» хорошо себя зарекомендовала. Но важно, чтобы она была привезена в Россию на официальных условиях, — подчеркнула специалист.

О чем еще важно знать

По ее мнению, если владелец не планирует с собакой или кошкой выезжать за рубеж, то от бешенства можно прививать животных в государственных ветеринарных клиниках бесплатно.

— Там используют вакцину российского производства «Рабикан». Она более болезненная, чем другие вакцины. Но титры иммунитета она дает самые высокие. Не нужно бояться бесплатной вакцинации от бешенства, — заверила специалист.

А если владелец собирается отправиться в путешествие со своим домашним любимцем, то перед отъездом животному нужно сделать прививки и выждать трехнедельный карантин. Но если вакцинация проводилась не ранее чем год назад, то в этом нет необходимости, добавила специалист.

Гольнева напомнила, что животных нужно вакцинировать раз в год. Сначала делают общую вакцину от вирусных болезней, а от бешенства — через две недели. Однако существуют комплексные вакцины, например «Нобивак»: ее нужно ставить один раз в год.

Ветеринар подчеркнула, что животное должно быть проглистогонено за 7–10 дней до даты вакцинации. Это поможет снизить риск аллергических реакций. Любые паразиты достаточно сильно аллергизируют организм, отметила врач.