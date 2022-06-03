Зоогостиницы и частные передержки: куда отдать питомца на время отпуска

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В сезон отпусков многие хозяева домашних животных задумываются, куда можно временно отдать своего хвостатого друга. Некоторые пристраивают их своим друзьям или знакомым, а другие предпочитают зоогостиницы или домашние передержки. Врач-ветеринар Татьяна Гольнева рассказала «Вечерней Москве», как подготовить питомца к расставанию и куда лучше отдать его на время отъезда.

Кошки

По словам эксперта, кошки более капризные животные. При возможности лучше их не увозить из дома, а попросить кого-то навещать их.

— Я рекомендую оставлять кошек дома и договориться с кем-то, чтобы их кормили, чистили лоток и играли. Коты гораздо тяжелее, чем собаки, переносят переезд в новый дом. Они привязываются не к хозяину, а к территории. Отъезд в зоогостиницу или чужую квартиру вызовет у животного огромный стресс. Особенно если там будут другие питомцы, — рассказала ветеринар.

Специалист подчеркнула, что животное может получить моральную травму, которая проявится на его физическом состоянии в виде болезни.

— Огромное количество чужих запахов приведет к стрессу. Кошки могут даже отказываться от еды. Отмечу, что у животного могут появиться серьезные проблемы со здоровьем, которые владелец потом будет лечить в ветеринарной клинике. Например, идиопатический цистит. Это стерильный цистит, который появляется не от переохлаждения или инфекции, а от эмоциональных потрясений, — сказала она.

Специалист рассказала, как подготовить кота к временному переезду, если нет возможности этого избежать. А также на что обратить внимание при выборе передержки.

— В случае если у хозяина нет возможности оставить кота дома, то желательно купить ему успокоительные капли или ошейник. Это поможет минимизировать стресс. Выбирайте зоогостиницу, в которой немного животных, чтобы они не видели друг друга. Ваш питомец должен ощущать себя в максимальной безопасности. Откажитесь от модных стеклянных комнат. Это хороший вариант в плане соблюдения гигиены, такие помещения легко стерилизовать. Однако это плохо отразится на душевном комфорте кошки. Животное будет чувствовать себя гораздо лучше в закрытом пространстве, где сможет уединиться и скрыться от лишних глаз, — подытожила Гольнева.

Собаки

По словам ветеринара, многие собаки с радостью отправятся в зоогостиницу и будут наслаждаться общением с другими хвостатыми.

— Собаки гораздо легче переживают отъезд на передержку. Особенно для дружелюбных животных это можно сравнить с поездкой в пионерский лагерь. Там песик заведет много новых друзей и будет весело проводить время, — сказала она.

Гольнева предупредила, что некоторые собаки любят уединение и могут проявлять агрессию к другим животным. Хозяин должен выбрать зоогостиницу в зависимости от характера своего питомца.

— Однако у собак есть другая проблема. Не все животные спокойно переживают разлуку с хозяином. Они могут быть в плохом настроении и проявлять агрессию к другим собратьям. Хозяин должен убедиться, что сотрудники передержки соблюдают режим изоляции и готовы дать животному побыть в одиночестве при его желании, — заверила специалист.

Как подготовить животное к отъезду

Эксперт рассказала, что животному требуется не только моральная подготовка. Хозяин должен предотвратить все возможные риски, которые связаны с заражением инфекциями.

— Я рекомендую перед отправкой животного на передержку убедиться, что вы давали ему таблетку от глистов, сделали все нужные прививки. А после того как вы забрали животное домой, наблюдайте за его состоянием несколько дней. Многие болезни имеют инкубационный период, — подчеркнула она.

Гольнева отметила, что хозяева животных с различными хроническими заболеваниями должны дать четкие инструкции персоналу передержки, как ухаживать за их питомцем.

— Также стоит помнить о том, что если у вашего животного есть заболевания, которые требуют ежедневного приема лекарств, то выбирайте зоогостиницу, где есть в штате ветеринарный врач. А на домашней передержке убедитесь, что человек имеет ветеринарное образование. Также предупредите сотрудников о том, есть ли у животного аллергия или какие-либо проблемы со здоровьем. Обязательно подробно расскажите обо всех моментах, ничего не скрывайте, — подытожила она.

Минусы зоогостиниц

По словам эксперта, при выборе зоогостиницы важно узнать, насколько хорошо сотрудники соблюдают гигиену в помещениях.

— Животное может заразиться инфекциями или паразитами. При несоблюдении санитарных норм их можно подхватить без труда. Как правило, сотрудники стараются поддерживать гигиену, но не всегда это получается. Многие животные приезжают с передержек в лучшем случае с блохами, а в худшем — с серьезными заболеваниями. А хозяева потом тратят много нервов, сил, времени и денег, чтобы вылечить своих домашних любимцев, — сказала Гольнева.

Более того, специалист отметила, что при массовом выгуле собак сотрудники могут не доглядеть за животным. Попросите их более внимательно следить за вашим хвостатым другом, чтобы он не получил травму и не поранил других собратьев.

Минусы домашней передержки

Ветеринар предупредила, что сейчас много «черных передержек», где одновременно живут десятки кошек и собак. Хозяева должны тщательно изучить отзывы о человеке. Также лучше заранее съездить и посмотреть, куда вы отдаете своего питомца.

— Когда мы говорим о домашней передержке, нужно учитывать, сколько животных одновременно будет в квартире. «Черные передержки», где в небольшом помещении содержат одновременно более 20 разных животных, несут в себе огромную опасность. Я рекомендую тщательно изучить отзывы о частнике. Отмечу, что в квартирах гораздо сложнее проследить за дезинфекцией после каждого животного. В домашних условиях за этим не следят никакие проверки, — сказала специалист.

Эксперт подчеркнула, что нередки случаи, когда животные не возвращались с таких частных передержек или их там калечили. В зоогостиницах есть вольеры, огороженная территория, что более безопасно. В условиях квартиры с собакой будут гулять на поводке на улице. Неизвестно, как она поведет себя с чужим человеком. Животное может сорваться и убежать. Ветеринар советует повесить на собаку бирку с вашими контактными данными и адресом.

Собеседница «ВМ» уверена, что хозяин обязан заключить письменное соглашение с частным лицом, которому отдает свое животное. Документ будет подтверждать, что человек принял на себя ответственность за вашу кошку или собаку, пока вы в отъезде.

— Обязательно заключите письменный акт передачи животного, где будут подробно описаны обязанности и права сторон. Нередки случаи халатного отношения, а также банального воровства и продажи породистых животных. Я знаю истории, когда хозяевам говорили, что собака убежала, а на самом деле ее продали другим людям, — заключила врач.