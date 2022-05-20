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Москвичам рассказали, как обезопасить своего питомца от травм

Георгий Соланович
Город
Москвичам рассказали, как обезопасить своего питомца от травм
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Домашние животные чаще всего получают травмы во время ДТП. За год врачи госветклиник Москвы помогли более чем 2,5 тысячи животным, сообщили в пресс-службе Комитета ветеринарии города в пятницу, 20 мая.

Так, чтобы обезопасить своего любимца от серьезных травм, горожанам рекомендовали держать животных на поводке и не отпускать их далеко при переходе улицы.

В пресс-службе также отметили, что маленькие собаки склонны к переломам из-за неудачных прыжков. Кроме того, животные могут поранить лапу во время прогулки в необорудованных местах. Кошки же нередко страдают от падений из открытых окон и с балконов.

Лучшее решение — своевременно принять меры и предупредить инцидент. Однако если питомец уже получил травму, его стоит как можно быстрее доставить в ветеринарную клинику. Если такой возможности нет, то владелец может воспользоваться услугой вызова врача на дом, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столичные ветеринары спасли бордоского дога по кличке Боцман — он съел два килограмма гальки на даче.

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