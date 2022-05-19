Московские ветеринары спасли съевшего два килограмма гальки бордоского дога

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные ветеринары спасли бордоского дога по кличке Боцман — он съел два килограмма гальки на даче. Об этом сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии столицы в четверг, 19 мая.

— Иногда поездки на дачу с питомцами заканчиваются неприятными инцидентами. Главное в таких ситуациях — не растеряться и оперативно доставить любимца в ближайшую ветеринарную клинику, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что хозяин дога обратился в Красногвардейскую участковую ветеринарную лечебницу. Собаке стало плохо, она перестала двигаться и у нее появилась одышка.

Начальник ветклиники Михаил Седельников осмотрел животное и выявил у собаки увеличение объема и провисание живота, трудности с дыханием.

Оказалось, что хозяин дога накануне выкладывал гальку на дачном участке и его четвероногий друг в этом «помогал».

Специалисты провели операцию и извлекли два килограмма гальки из живота собаки. Все прошло успешно, и животное идет на поправку, передает агентство городских новостей «Москва».

30 апреля специалист по социализации животных Зеленоградского приюта Мария Савельева рассказала «Вечерней Москве», как подготовить домашнее животное к дачному отдыху. Перед отправкой на отдых, следует позаботиться о ряде факторов.