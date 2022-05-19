Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские ветеринары спасли съевшего два килограмма гальки бордоского дога

Александр Афонин
Город
Московские ветеринары спасли съевшего два килограмма гальки бордоского дога
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные ветеринары спасли бордоского дога по кличке Боцман — он съел два килограмма гальки на даче. Об этом сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии столицы в четверг, 19 мая.

— Иногда поездки на дачу с питомцами заканчиваются неприятными инцидентами. Главное в таких ситуациях — не растеряться и оперативно доставить любимца в ближайшую ветеринарную клинику, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что хозяин дога обратился в Красногвардейскую участковую ветеринарную лечебницу. Собаке стало плохо, она перестала двигаться и у нее появилась одышка.

Начальник ветклиники Михаил Седельников осмотрел животное и выявил у собаки увеличение объема и провисание живота, трудности с дыханием.

Оказалось, что хозяин дога накануне выкладывал гальку на дачном участке и его четвероногий друг в этом «помогал».

Специалисты провели операцию и извлекли два килограмма гальки из живота собаки. Все прошло успешно, и животное идет на поправку, передает агентство городских новостей «Москва».

30 апреля специалист по социализации животных Зеленоградского приюта Мария Савельева рассказала «Вечерней Москве», как подготовить домашнее животное к дачному отдыху. Перед отправкой на отдых, следует позаботиться о ряде факторов.

Дача Ветеринары Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте