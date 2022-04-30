Москвичам рассказали, как подготовить питомца к дачному сезону

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В майские праздники традиционно стартует дачный сезон, а многие москвичи отправляются за город со своими питомцами. Специалист по социализации животных Зеленоградского приюта Мария Савельева рассказала «Вечерней Москве», как подготовить домашнее животное к дачному отдыху.

— Перед тем как отправиться проводить время на природе, обработайте животное от клещей. Они могут стать источником опасного заболевания — пиропламоза, — сказала специалист.

По словам эксперта, активность клещей обостряется с уходом снега и сохраняется до поздней осени. При поездке на автомобиле не стоит кормить питомца перед дорогой — его может легко «укачать».

Также стоит позаботиться, чтобы четвероногий друг не передвигался хаотично по салону. Это может привести к травме или закрытию обзора водителю, предупредила специалист.

Савельева рекомендует использовать клетку или автобокс для собаки, а для кошки — переноску. На время дороги лучше отказаться от намордника.

Дело в том, что в жаркое время он нарушает терморегуляцию и животное будет испытывать дискомфорт. Если путь не быстрый, не забывайте поить питомца каждые два часа маленькими порциями.

Новая территория и свобода способствуют повышению активности собак и кошек. Исследуя новые просторы, питомец может потеряться за пределами участка, поэтому нужно заранее проверить целостность ограждения.

Не лишним будет прикрепить к ошейнику адресник со своими контактами. Для кошек, которые впервые выехали за город, можно купить шлейку.

Чтобы избежать случайного потомства, лучше провести процедуру кастрации. Это важно, так как после дачных сезонов множество животных оказываются выброшенными на улицу.

До этого ветеринар станции по борьбе с болезнями животных ВАО Ярослав Никифоров рассказал, как подготовиться к загородным поездкам с питомцами. По его словам, в первую очередь необходимо защитить животных от опасных болезней.