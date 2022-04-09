Москвичам рассказали, как подготовить питомца к поездке за город

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Ветеринар станции по борьбе с болезнями животных ВАО Ярослав Никифоров рассказал, как подготовиться к загородным поездкам с питомцами.

Так, в первую очередь животное следует защитить от опасных болезней, которые оно может получить от других питомцев.

— Питомец должен быть вакцинирован против бешенства, а также против вирусных болезней согласно видовой принадлежности. Важно учитывать и тот факт, что иммунитет к заболеваниям у животного формируется в течение 21 дня, — сказал специалист.

Ветеринары рекомендуют перед поездкой привести четвероногого друга на диспансеризацию. Может случиться такое, что потребуются дополнительные меры обследования, поэтому не стоит откладывать осмотр на последний момент.

Если животное плохо переносит поездки, то лучше сообщить об этом специалисту. В некоторых случаях он может порекомендовать легкие успокаивающие препараты и средства от укачивания.

Не стоит забывать и о профилактике против насекомых-паразитов. Противопаразитарные капли, спрей или ошейник помогут в этом.

Если питомец убежит, то его легко можно будет найти с помощью чипирования. В случае, если животное попадет в приют или ветклинику, специалисты считают сканером данные чипа и найдут контакты хозяина. Также можно повесить на ошейник жетон с кличкой, именем и телефоном хозяина, передает официальный сайт мэра Москвы.

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