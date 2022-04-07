Дептранс рассказал о правилах перевозки домашних питомцев

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Департамент транспорта Москвы в четверг, 7 апреля, рассказал о правилах перевозки домашних животных в общественном транспорте.

— В автобусах частных маршрутов есть все для комфортных поездок с животными: просторные салоны и система вентиляции. Главное — не забывать простые правила их перевозки, — отметили в Дептрансе Москвы.

Так, собак следует перевозить в намордниках и на поводке, кошек — в сумках-переносках, а других животных — в клетках или контейнерах. Разрешенный размер для ручной клади — до 120 сантиметров.

Также в Telegram-канале дептранса уточняется, что проезд для мелких пород собак, кошек и других животных до 120 см оплачивать не нужно, а проезд для питомцев средних и больших размеров оплачивается отдельно.

Среди самых необычных домашних животных, которые перевозились в автобусах коммерческих маршрутов, дептранс выделил попугая ара, енота-полоскуна, рыбок и тропического паука.

До этого дептранс рассказал о правилах дорожного движения для самокатов. Он напомнил, что самокат может разогнаться очень быстро, поэтому рекомендуется на дороге быть предсказуемыми и не менять резко направление движения.