Все как у людей: кинолог перечислила человеческие болезни, которые встречаются у собак

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У людей и собак часто встречаются идентичные заболевания, которые требуют продолжительного лечения и ухода. И одним из распространенных недугов является когнитивная дисфункция, также известная как деменция. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала руководитель Кинологического центра Ирина Федорова.

Старение мозга

По словам специалиста, этот недуг у четвероногих проявляется таким же образом, как и у людей:

— Это и нарушение когнитивных способностей, они забывают дорогу домой, могут не узнать своего хозяина, животное утрачивает обоняние, зрение, у него также нарушается координация.

Симптомы этой болезни чаще всего возникают у пожилых собак, и они похожи на болезнь Альцгеймера, которая встречается у людей. То есть у животного, как и у человека, вследствие недуга начинается процесс старения мозга.

Болезни сердца

Сердечно-сосудистые нарушения — еще один патологический процесс, который наблюдается не только у человека, но и у его питомца, отметила кинолог.

Федорова уточнила, что дегенеративные перерождения сердечной мышцы и кардиомиопатии, а также гельминтозы вызывают болезни сердца, основная причина которых — возрастные изменения.

Онкология

Нередко животные страдают от онкологических заболеваний, рассказала эксперт.

— Опухолевые процессы встречаются у четвероногих нередко, — сказала Федорова. — Это и рак кожи, крови, мочевого пузыря, печени, легких, носа и ротовой полости, половой системы и желудочно-кишечного тракта. Все, как и у людей. Скажу больше, даже терапия у животных идентична человеческой методике лечения.

Кинолог уточнила, что при лечении рака у собак специалисты используют весь комплекс мер:

лучевая терапия;

применение химиотерапии;

хирургическое удаление опухоли при самых тяжелых случаях.

К последнему методу прибегают только при отсутствии метастазов, уточнила Федорова.

Также дополнительно применяют и иммунотерапию, отметила эксперт.

Другие болезни

У собак, как и у людей, встречаются аллергические реакции, а также болезни почек и печени, сообщила медик.

Федорова добавила, что животные тоже могут лишиться конечностей, и тогда им устанавливают протезы, что является довольно дорогостоящей операцией.