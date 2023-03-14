Госдума приняла закон об ответственности за незаконный экспорт оружия

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Государственная дума приняла закон о наказании за незаконную передачу иностранцам вооружения или техники для создания оружия массового поражения. Об этом стало известно во вторник, 14 марта.

Изменения предлагается внести в статью 189 УК РФ — в частности, в законе предлагается отнести к предмету преступления товары и технологии, вооружение и военную технику, работы, услуги, в отношении которых установлен экспортный контроль. Также закон предусматривает расширение перечня лиц, незаконно получающих оружие.

За нарушение закона человеку может грозить срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием служебного положения, то от пяти до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

7 марта сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии ликвидировали 23 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов. Согласно предоставленным данным, в результате спецоперации было задержано более 50 человек, которые занимались незаконным оборотом оружия в 34 регионах, в том числе в Москве и Московской области.