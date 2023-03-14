Более 44 килограммов сушеных наркотических растений изъяли таможенники у пассажиров в Домодедово

Фото: Пресс-служба Домодедовской таможни

Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, Домодедово терминал Т1 Карта всех событий

В аэропорту Домодедово у пассажиров изъяли 44 килограмма сушеной травы, содержащей наркотические вещества. Об этом сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни во вторник, 14 марта.

По данным ведомства, растения нашли в багаже трех пассажиров, которые прибыли в столицу из Самарканда. Граждане Республики Узбекистан попытались пронести сушеную гармалу в брезентовых сумках через зеленый коридор международного зала прилета.

Экспертиза показала, что в сушеном растении содержится гармин — наркотическое средство, оборот которого на территории Российской Федерации запрещен. Таким образом, действия пассажиров можно квалифицировать по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств» Уголовного кодекса РФ. За это мужчинам может грозить до семи лет лишения свободы. Проверка по данному факту продолжается.

Другая история с попыткой провезти наркотики через таможню произошла в Санкт-Петербурге. Мужчину поймали с килограммом кокаина, который он попытался провезти в животе.