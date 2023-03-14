Строительный форум состоится в Москве 15 марта

Фото: Департамент строительства города Москвы

Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

В столице 15 марта пройдет форум «ОпТИМальное строительство: как стройкомплекс Москвы применяет технологии информационного моделирования». Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы столицы.

— Мосстройинформ регулярно выступает площадкой, где власти делятся опытом внедрения цифровых технологий. Стройкомплекс Москвы сегодня — наглядный пример того, как можно адаптировать передовые технологии отечественных производителей в короткие сроки и наладить бизнес-процессы в новой реальности, — говорится в сообщении.

Организацией форума займутся Департамент градостроительной политики города Москвы, научно-проектный центр «Развитие города» и проект «СтроимПросто». Мероприятие пройдет 15 марта в 10:00 по адресу 2-я Брестская, дом 6.

Накануне руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что в ходе вышеназванного мероприятия речь пойдет о цифровых паспортах, информационных системах управления проектами, цифровом двойнике города и цифровых турах, необходимых для информационного сопровождения строительно-монтажных работ.