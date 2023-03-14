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The Guardian: Ученые по всему миру обнаружили «вечные химикаты» в туалетной бумаге

Никита Худяков
Общество
The Guardian: Ученые по всему миру обнаружили «вечные химикаты» в туалетной бумаге
Фото: Pexels

В туалетной бумаге по всему миру обнаружены пер- и полифторалкильные вещества (PFAS), которые не разлагаются в естественной среде и могут наносить непоправимый ущерб здоровью человека. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на опубликованную работу ученых из Флоридского университета.

По данным издания, подтверждений проникновения токсических соединений через кожу нет. Тревогу ученых вызвало то, что опасные примеси заражают промышленные компосты и природные воды. Производители туалетной бумаги отрицают свою вину, но результаты исследований доказывают обратное. Среди 21 крупнейшего мирового производителя опасные вещества были найдены у всех, говорится в материале.

PFAS — это класс потенциально токсичных соединений, вызывающих серьезные и смертельно опасные заболевания, среди которых онкозаболевания, бесплодие, а также заболевания щитовидной железы и печени.

Также стало известно, что ароматические свечи могут содержать большое количество токсичных веществ. При горении в воздух выделяется множество летучих органических соединений и мелких частиц, которые потом попадают в легкие человека.

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