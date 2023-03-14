Эксперт Ансталь оценила планы властей Бали ужесточить визовый режим

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Власти острова Бали намерены ужесточить визовые требования для россиян и украинцев. Пока закон в силу не вступил, но, вероятнее всего, это лишь вопрос времени. Об этом сообщила руководитель турагентства Наталия Ансталь.

Эксперт пояснила, что при длительном пребывании на острове для продления визы можно выехать в другую страну и вернуться обратно, но многие туристы этого не делают. Таким образом они нарушают визовый режим.

— По поводу виз: пока что закон в силу не вступил, пока только хотят ограничить, но, скорее всего, введут действительно, потому что очень много сейчас нарушений со стороны туристов и очень сильно переживают поэтому местные власти, — отметила она в комментарии каналу 360.

Кроме того, туристам станет сложнее взять в аренду мопеды и скутеры. Согласно официальным данным, граждане России входят в число крупнейших групп иностранных туристов, прибывающих в Индонезию. При этом по меньшей мере четверо россиян были депортированы в этом месяце за нарушения визового режима, передает ФАН.

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами: Индией, Сирией, Индонезией, Анголой, Вьетнамом и Филиппинами. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, насколько привлекательны эти направления для россиян, летают ли туда прямые рейсы и сколько стоит отдохнуть в этих странах.