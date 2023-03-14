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Лекция о Курской битве пройдет в Музее Победы

Евгений Белоусов
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Лекция о Курской битве пройдет в Музее Победы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Посвященная Курской битве лекция пройдет 17 марта в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Сражение на Курской дуге, проходившее с 5 июля по 23 августа 1943 года, по своим масштабам, задействованным силам и средствам, а также по результатам и военно-политическим последствиям является одной из ключевых битв Второй мировой и Великой Отечественной войн, — говорится в сообщении.

Для участников лектория вход в Музей Победы будет бесплатным по предварительной регистрации. Лекция начнется в 15:30, ее прочтет сотрудник музея, доктор исторических наук Валерий Куличков.

Музей Победы также запустил международный конкурс рисунков «Открытка Победы». Организаторы предложили всем желающим в рамках творческого состязания нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая.

Также жители Москвы могут посетить выставку, посвященную Герою Социалистического Труда Елене Чухнюк. Гостям экспозиции будут представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, железнодорожная военная форма, книга «Машинист-героиня Елена Чухнюк», нагрудный знак «Почетному железнодорожнику» и другие раритеты.

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