Собянин рассказал о стартовавшем городском проекте «Серебряное наставничество»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице стартовал проект «Серебряное наставничество»: горожане старшего возраста из центров «Московского долголетия» будут проводить время с детьми, которые остались без попечения родителей. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Ребята в центрах содействия семейному воспитанию нуждаются в друзьях, многие из них были лишены возможности пообщаться со своими бабушками и дедушками. А для «серебряных» наставников программа станет стимулом для самореализации и искренней заботы, — сказал глава города.

В основе данного проекта находятся общие интересы и увлечения обоих поколений. Мэр также добавил, что вместе участники проекта будут посещать мастер-классы, делиться опытом и знаниями друг с другом.

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Молодым людям помогут с выполнением домашнего задания, а подростки в свою очередь научат наставников пользоваться современными гаджетами и социальными сетями.

Для взрослых участников заранее проводят специальную подготовку, в рамках которой специалисты проконсультируют их, как лучше общаться с детьми-сиротами, чтобы всем было комфортно.

Пилотный этап проекта успешно прошел в Центральном и Южном округах города. Теперь участвовать в нем будут все городские центры содействия семейному воспитанию и 59 ближайших к ним центров «Московского долголетия», написал Собянин в Telegram-канале.

В феврале 2023 года в столице стартовал проект «Школа серебряного предпринимательства» для горожан старшего поколения, который был организован совместно с центрами московского долголетия и ГБУ «Малый бизнес Москвы».