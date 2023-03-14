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Пассажира с инвалидностью не взяли на борт самолета в аэропорту Шереметьево

Степан Жирнов
Происшествия
Пассажира с инвалидностью не взяли на борт самолета в аэропорту Шереметьево
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал E Карта всех событий

По факту нарушения прав пассажира с инвалидностью в аэропорту Шереметьево проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры во вторник, 14 марта.

По данным ведомства, инцидент произошел во время посадки в самолет, принадлежащий авиакомпании «Победа». На борт, следовавший в Челябинск, не пустили мужчину в кресле для маломобильных граждан. Сотрудник фирмы объяснил отказ наличием аккумулятора в специальной коляске.

— По данному факту Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте была организована проверка. В ходе нее специалисты дадут оценку действиям работника авиакомпании, — резюмировали в ведомстве.

Другой инцидент произошел сразу в нескольких аэропортах столицы. В связи с непогодой был задержан ряд рейсов из Москвы. В связи с этим прокуратура проводила проверку по факту нарушения прав пассажиров.

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