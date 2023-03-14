Минобороны России раскрыло потери ВСУ на двух направлениях

Фото: Минобороны РФ

На Купянском и Краснолиманском направлениях подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки почти 170 военнослужащих. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки армии России были уничтожены подразделения ВСУ в районах сел Синьковка и Кисловка Харьковской области.

Конашенков отметил, что потери противника на данном участке составили до 75 бойцов. Помимо этого, были уничтожены боевая машина пехоты, а также три автомобиля и четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении, добавил генерал, действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии ликвидировано около 100 военнослужащих украинской армии.

Также было нанесено поражение технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Невское ЛНР, передает Telegram-канал Минобороны России.

Минобороны также опубликовало кадры уничтожения британского ЗРК Stormer HVM в ходе спецоперации. На записи можно увидеть британский ЗРК, кадры с камеры наведения барражирующего боеприпаса «Ланцет» и уничтожение им комплекса противовоздушной обороны противника.

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