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Wildberries запретила владельцам пунктов выдачи распространять ложные сведения о площадке

Степан Жирнов
Общество
Wildberries запретила владельцам пунктов выдачи распространять ложные сведения о площадке
Фото: shutterstock

Wildberries запретила владельцам пунктов выдачи и продавцам распространять ложную информацию о торговой площадке. Об этом представители компании заявили на онлайн-встрече с руководителями локальных точек сети во вторник, 14 марта.

Также представители фирмы заявили, что все участники процесса должны уважать друг друга.

Руководство Wildberries официально еще не прокомментировало сложившуюся ситуацию, сообщает Telegram-канала «Москва 24».

Ранее стало известно, что владельцы пунктов выдачи заказов окружили главный офис Wildberries в Москве. Предприниматели недовольны штрафами, которые площадка накладывает на локальные точки за брак и подмен товара вне зависимости от того, если в том вина пункта выдачи.

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