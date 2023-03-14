Владельцы пунктов выдачи Wildberries окружили главный офис компании из-за штрафов

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В столице владельцы местных пунктов выдачи Wildberries окружили главный офис компании. Об этом стало известно во вторник, 14 марта.

Предприниматели недовольны тем, что фирма списывает деньги с пунктов выдачи из-за бракованных товаров и подмен вне зависимости от того, причастна ли точка к нарушению. В связи с этим владельцы пунктов теряют выручку и, по данным Telegram-канала «Что там в Москве?», практически ничего не зарабатывают.

Ранее стало известно, что пакеты для упаковки товаров в пунктах выдачи Wildberries стали платными. Также площадка перестала продавать вейпы и курительные смеси.