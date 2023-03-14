Суд приговорил к 2,5 года колонии виновника смертельного пожара в доме престарелых в Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, 3-я Мякининская улица, 12 Карта всех событий

Суд приговорил Александра Колодного, виновника смертельного пожара в доме престарелых «Третий возраст», к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 14 марта.

Суд установил, что 36-летний москвич, занимавший должность главного инженера отдела эксплуатации АО «Третий возраст», был ответственным за пожарную безопасность в доме престарелых. По его недосмотру в подвале здания на 3-й Мякининской улице был установлен дизельный котел с емкостью топливного бака 500 литров, а также допущены другие нарушения.

В связи с этим суд признал его виновным по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью трех лиц и смерть шести лиц».

Его приговорили к 2,5 года колонии общего режима, также ему запретили занимать должности, связанные с ответственностью за пожарную безопасность, в течение двух лет после освобождения. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

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Пожар, о котором идет речь, произошел 8 апреля 2020 года. В помещении котельной произошел взрыв, после которого начался пожар. В результате трагедии шесть человек погибли, еще 16 были госпитализированы.