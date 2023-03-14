Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин заявил, что текущие мировые проблемы начались после развала СССР

Евгений Белоусов
Политика
Путин заявил, что текущие мировые проблемы начались после развала СССР
Фото: администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Современные международные проблемы начались после развала Советского Союза. Об этом во вторник, 14 марта, заявил президент России Владимир Путин.

— Почему? Потому что мир был создан, и мироустройство — до сих пор оно еще имеет место — было создано после Второй мировой войны странами — победительницами во Второй мировой войне, — сказал глава государства во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода.

По мнению российского лидера, геополитические интересы оказались для Запада гораздо важнее, чем даже были идеологические противоречия с СССР. Путин также обвинил западные страны в том, что они посылали после развала СССР в Россию «орды международных террористов», говорится на сайте Кремля.

Владимир Путин прибыл с визитом в Улан-Удэ. Глава государства проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов в режиме видеоконференции. В планах у Путина есть и встреча с главой региона Алексеем Цыденовым.

В 2022 году Путин уже заявлял, что распад СССР разрушил мировое равновесие. Глава государства тогда отметил, что после развала СССР Запад провозгласил свое однополярное мироустройство, в котором есть только их воля и культура.

СССР Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте