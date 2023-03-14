Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин прибыл в Улан-Удэ с целью посещения авиационного завода

Евгений Белоусов
Общество
Путин прибыл в Улан-Удэ с целью посещения авиационного завода
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Улан-Удэ, где он, в частности, посетит авиационный завод. Об этом стало известно во вторник, 14 марта.

Помимо этого, глава государства проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов в режиме видеоконференции. В планах у Путина есть и встреча с главой региона Алексеем Цыденовым, который также примет участие в совещании по вопросам развития Дальнего Востока в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков недавно допустил проведение в этом году прямой линии с Владимиром Путиным. Он также не исключил того, что ее могут совместить с большой пресс-конференцией.

Накануне Владимир Путин принял с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова. На встрече стороны обсудили результаты прошлого года с учетом специальной военной операции и вопросы социально-экономического развития региона.

Бурятия Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте