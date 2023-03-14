Путин прибыл в Улан-Удэ с целью посещения авиационного завода

Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Улан-Удэ, где он, в частности, посетит авиационный завод. Об этом стало известно во вторник, 14 марта.

Помимо этого, глава государства проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов в режиме видеоконференции. В планах у Путина есть и встреча с главой региона Алексеем Цыденовым, который также примет участие в совещании по вопросам развития Дальнего Востока в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков недавно допустил проведение в этом году прямой линии с Владимиром Путиным. Он также не исключил того, что ее могут совместить с большой пресс-конференцией.

Накануне Владимир Путин принял с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова. На встрече стороны обсудили результаты прошлого года с учетом специальной военной операции и вопросы социально-экономического развития региона.