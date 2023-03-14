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В Кремле допустили проведение прямой линии президента Владимира Путина в 2023 году

Араз Салехов
Политика
В Кремле допустили проведение прямой линии президента Владимира Путина в 2023 году
Фото: Пресс-служба Совфеда

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным может состояться в этом году. Об этом во вторник, 14 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Будем надеяться, что да, — сказал он.

При этом пресс-секретарь главы страны не исключил того, что ее могут совместить с большой пресс-конференцией. Однако на данном этапе сроки проведения прямой линии пока не определены, цитирует Пескова ТАСС.

Также он сообщил, что Путин проведет несколько мероприятий в пятницу, 18 марта, в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Глава страны 13 марта принял с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова. На встрече стороны обсудили результаты прошлого года с учетом специальной военной операции и вопросы социально-экономического развития региона.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 20-х числах марта в Государственной думе проведут заседание, на котором с отчетом выступит премьер-министр России Михаил Мишустин. Он напомнил, что правительство ежегодно отчитывается перед Госдумой о работе за прошлый год.

Дмитрий Песков прямая линия Владимир Путин
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