Песков: По случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ Путин проведет совещание

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В честь годовщины воссоединения Крыма с Россией глава государства Владимир Путин проведет несколько мероприятий в пятницу, 18 марта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдет накануне. И в сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента, которые ознаменуют это, — приводит его слова ТАСС.

В прошлом году к восьмой годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополь с Российской Федерацией в столице запустили тематический «крымский» поезд в Московском метрополитене. Тематический состав представляет культурные и природные достопримечательности региона.

До этого Путин пообещал рассмотреть инициативу о создании мемориала на месте концлагеря «Красный» на территории Крыма и приложить максимум усилий, чтобы этот проект был реализован.

В ноябре 2022 года Путин посетил интерактивный музей под открытым небом на Красной площади, посвященный истории обороны столицы и 81-й годовщине военного Парада 7 ноября 1941 года.