Путин посетил интерактивный музей об истории обороны Москвы на Красной площади

Фото: Администрация президента РФ

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Президент России Владимир Путин посетил интерактивный музей под открытым небом на Красной площади, посвященный истории обороны столицы и 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Музейная экспозиция разделена на несколько тематических зон, рассказывающих о жизни в осажденной столице осенью-зимой 1941 года, о героизме и стойкости ее защитников, — передает официальный сайт Кремля.

На экспозиции выставлены образцы техники времен Великой Отечественной войны. Они включат в себя порядка 60 экспонатов, предоставленных Музеем техники Вадима Задорожного.

До этого стало известно, что в Москве начали работу фотовыставки, посвященные 81-й годовщине военного Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Жители и гости столицы смогут увидеть выставки на Рождественском бульваре и в парке «Бибирево».

При посещении они узнают, как принималось решение о проведении парада, о тайных репетициях оркестра, а также увидят Москву в военные годы. Кроме того, представленные снимки расскажут истории москвичей, защищавших город.