Путин пообещал рассмотреть идею создания мемориального комплекса в Крыму

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть инициативу создания мемориала на месте концлагеря «Красный» на территории Крыма и приложить максимум усилий, чтобы проект был реализован.

— Конечно, это вопрос очень важный не только для крымчан, но и для всей России, поэтому обязательно рассмотрим с вами это предложение ваше и сделаем все для того, чтобы помочь реализовать этот проект, — цитирует главу государства РИА Новости.

8 ноября Путин посетил интерактивный музей под открытым небом на Красной площади, посвященный истории обороны столицы и 81-й годовщине военного Парада 7 ноября 1941 года.

В сентябре заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков сообщил, что власти займутся восстановлением памятников, которые оказались демонтированы в сопредельных странах.

Булгаков добавил, что одним из первых мемориалов, восстановленных в рамках решения, стал памятник танку Т-34 в Ивангороде. Он стал ответом правительству Эстонии, которое демонтировало аналогичный мемориал в своей стране.