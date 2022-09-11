В Минобороны заявили, что Россия восстановит демонтированные в других странах памятники

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Власти России займутся восстановлением памятников, которые оказались демонтированы в сопредельных странах. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков в воскресенье, 11 сентября.

— На одном из совещаний у министра обороны было принято решение — восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли, — сказал он.

Булгаков добавил, что одним из первых мемориалов, восстановленных в рамках решения, стал памятник танку Т-34 в Ивангороде. Он стал ответом правительству Эстонии, которое демонтировало аналогичный мемориал в своей стране, передает РИА Новости.

30 августа сообщалось, что политика стран Прибалтики в отношении российских памятников напрямую влияет на состояние двусторонних отношений, что может вызвать ответные асимметричные меры России. В первую очередь они затронут политическую и экономическую сферы.

24 августа сообщалось, что посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям Риги. Дипломатическая миссия потребовала от Риги остановить «полицейский произвол» и преследование жителей, высказывающих свое мнение.