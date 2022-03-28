Московский метрополитен запустит тематический «крымский» поезд 30 марта

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

30 марта 2022 года в 15:00 в электродепо «Красная Пресня» пройдет торжественная церемония запуска тематического «крымского» поезда в Московском метрополитене. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в столичном департаменте СМИ и рекламы.

Данное мероприятие приурочено к восьмой годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополь с Российской Федерацией. Тематический состав будет представлять культурные и природные достопримечательности Крыма, говорится в сообщении.

Участниками церемонии должны стать председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов и председатель Законодательного Собрания города Севастополь Владимир Немцев.

В прошлом году в столице был запущен тематический поезд «Моспром космический», курсирующий на Арбатско-Покровской линии. Поезд украшали более 200 фотографий, которые рассказывали об истории отечественной космонавтики и современном вкладе московских промышленников в освоение космоса.