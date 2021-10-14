В столичном метро появился тематический поезд «Моспром космический»

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В Московском метрополитене с 14 октября запустили тематический поезд «Моспром космический», который будет курсировать на Арбатско-Покровской линии. Поезд украшает более 200 фотографий, которые расскажут об истории отечественной космонавтики и современном вкладе московских промышленников в освоение космоса. Пассажиры метро смогут полюбоваться передвижной выставкой на протяжении шести месяцев. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва — колыбель отечественной космонавтики, именно в столице зарождалась ракетно-космическая отрасль. Сегодня на территории города располагаются более 40 профильных предприятий по космической тематике. <...>. Проект «Моспром космический» приурочен к 60-летию первого полета человека в космос и Дню московской промышленности, — отметил Ефимов.

Отмечается, что один из вагонов поезда будет посвящен великому космонавту Юрию Гагарину. Пассажиры смогут узнать о людях и предприятиях, благодаря которым был совершен первый полет в космос. Также пассажиры поезда узнают, что на одном из предприятий космической отрасли изобрели и изготовили более двух тысяч солнечных энергосистем, которые устанавливают на станциях «Салют», МКС, «Мир» и на межпланетных летательных аппаратах «Венера», «Марс», «Фобос». А инженеры московского завода «Ангстрем» за 50 лет создали две тысячи типов микросхем.

В организации выставки «Моспром космический» приняли участие более 40 московских организаций, НИИ и предприятия ракетно-космической отрасли.

Ранее стало известно, что в московском метро появился тематический поезд, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны и битвы за Москву. Состав «Герои и подвиги» перевозит пассажиров на Арбатско-Покровской линии.