Стала известна деловая программа форума-выставки «Госзаказ»

Фото: XVIII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ»

Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

В апреле в инновационном центре «Сколково» пройдет XVIII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе мероприятия.

В настоящее время уже известны основные темы деловой программы. Одну из основных дискуссий посвятят инновациям, практике и будущему закупок.

Участники и эксперты форума ответят на вопросы об осуществлении антимонопольного контроля, а также об инициативах в части развития конкурентной среды от регуляторов и контролеров.

Еще одно обсуждение посвятят офсетным и специальным инвестиционным контрактам. Также в рабочую повестку форума включили интеграцию новых регионов в российскую систему закупок.

На финальной встрече форума участники узнают о законодательных инициативах, которые будут сформированы по результатам ключевых дискуссий.

Помимо деловой программы, участники смогут посетить экспозицию со стендами ведомств, регионов, банков, государственных компаний, общественных объединений и других организаций. Площадь выставки составит семь тысяч квадратных метров.