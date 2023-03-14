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Стала известна деловая программа форума-выставки «Госзаказ»

Полина Пашкина
Город
Стала известна деловая программа форума-выставки «Госзаказ»
Фото: XVIII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ»
Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

В апреле в инновационном центре «Сколково» пройдет XVIII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе мероприятия.

В настоящее время уже известны основные темы деловой программы. Одну из основных дискуссий посвятят инновациям, практике и будущему закупок.

Участники и эксперты форума ответят на вопросы об осуществлении антимонопольного контроля, а также об инициативах в части развития конкурентной среды от регуляторов и контролеров.

Еще одно обсуждение посвятят офсетным и специальным инвестиционным контрактам. Также в рабочую повестку форума включили интеграцию новых регионов в российскую систему закупок.

На финальной встрече форума участники узнают о законодательных инициативах, которые будут сформированы по результатам ключевых дискуссий.

Помимо деловой программы, участники смогут посетить экспозицию со стендами ведомств, регионов, банков, государственных компаний, общественных объединений и других организаций. Площадь выставки составит семь тысяч квадратных метров.

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