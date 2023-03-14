В семье блогера-сыроеда Максима Лютого младенец умер от истощения

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В Сочи от истощения умер сын блогера Максима Лютого, дававшего подписчикам советы о здоровье. Об этом стало известно во вторник, 14 марта.

По предварительным данным, ребенок родился в Сочи, куда пара онлайн-тренеров, которые исповедуют альтернативные способы поддерживать здоровый образ жизни, переехала из Санкт-Петербурга год назад. Роды проходили дома, принимал их отец семейства.

Несмотря на то, что здоровье младенца ухудшалось, родители тянули с визитом к врачу до последнего и обратились лишь в марте, когда младенец начал хрипеть и страдать от судорог. Спасти мальчика не удалось, он скончался в больнице утром 8 марта.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении матери, она находится под подпиской о невыезде. Отца заключили под административный арест, сообщил Telegram-канал «112».

Другой младенец погиб от рук матери на западе столицы. Женщина родила ребенка в квартире, но не хотела его воспитывать, поэтому выбросила новорожденного в мусорный контейнер.