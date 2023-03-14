Собянин: Сложнейший ремонт мостов в центре Москвы проведен в кратчайшие сроки

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, Большой Москворецкий мост Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах капитального ремонта мостов через Москву-реку за последние десять лет.

— Сложнейшие работы на ключевых транспортных артериях в центре столицы удалось провести в максимально короткие сроки и без остановки движения. Следующий крупный ремонт мостов потребуется не раньше чем через 25 лет, — сказал глава города.

В списке отремонтированных конструкций числятся Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, автомобильно-трамвайный Строгинский мост, а также Братеевский и Автозаводский мосты.

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Кроме того, специалисты привели в порядок и облагородили Нагатинский и Шелепихинский мосты. Глава города подчеркнул, что больше половины из перечисленных сооружений были построены в период с 1937 по 1969 год.

Некоторые мосты никогда не ремонтировались, поэтому конструкции пришлось буквально пересобирать заново. При этом были сохранены все их исторические элементы, написал Собянин в Telegram-канале.

Столичные службы отремонтируют и заменят конструкции деформационных швов на 37 мостовых сооружениях. В частности, работы будут проводиться на путепроводах, эстакадах, мостах и тоннелях.