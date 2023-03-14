Трамваи в Москве суммарно задержались с начала года на 15 часов из-за ДТП на путях

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

За январь и февраль трамваи в Москве суммарно задержались на 15 часов из-за дорожно-транспортных происшествий и посторонних машин на путях. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Происшествия на путях способны локально остановить работу сразу нескольких маршрутов. Так, 70 столкновений с трамваем по неосторожности водителей привели к задержке движения на пять часов.

Причиной более 18 часов задержки трамваев стали 60 оставленных и застрявших на путях автомобилей. Еще на 10 часов останавливалось движение из-за повреждений контактной сети трамвая, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В 2023 году в столице завершится полное обновление парка трамваев: в общей сложности в ближайшие три года в столицу поступят 150 вагонов нового поколения. Планируется, что к концу года в столице будут ходить только трамваи с низким полом для удобства всех пассажиров.