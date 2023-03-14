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«ОК» запустили новый сервис «Настроения»

Полина Пашкина
Общество
«ОК» запустили новый сервис «Настроения»
Фото: Pexels

Пользователи социальной сети «ОК» смогут устанавливать уникальные «Настроения» рядом со своим ником. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса во вторник, 14 марта.

В «ОК» уже доступны кастомные «настроения» от Анны Седоковой, Ольги Серябкиной, Елены Темниковой и других звезд. Теперь каждый пользователь сможет установить уникальный эмодзи-статус, который будет отображаться не только на странице профиля, но и в виде кастомной иконки рядом с его именем в ленте, в обсуждениях, комментариях, уведомлениях и в разделе «Друзья».

В приложении «Настроения» пользователи смогут установить один из предложенных эмодзи, который не только украсит профиль, но и поможет передать эмоции и настроение пользователя. Дополнить выбранный эмодзи пользователь может при помощи своего короткого описания, которое высветится при клике на иконку.

Помимо кастомизированных «настроений» от звезд, пользователям доступна коллекция из четырех тематических «настроений», которые посвящены премьере сериала СТС «Моя мама — шпион».

«Настроение» будет активно в течение трех дней, при этом пользователь может выбрать из каталога новые эмодзи или удалить их в любой момент. Установить «настроения» можно как в мобильной версии соцсети на Android и iOS, так и в десктопной версии соцсети.

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