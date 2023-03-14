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Собянин сообщил об утверждении приоритетных задач развития системы соцзащиты Москвы на 2023 год

Евгений Жуков
Город
Собянин сообщил об утверждении приоритетных задач развития системы соцзащиты Москвы на 2023 год
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил приоритетные задачи развития столичной системы социальной защиты на 2023 год по Госпрограмме «Социальная поддержка жителей города Москвы».

Одним из ключевых аспектов данной программы названо безусловное выполнение действующих социальных обязательств перед жителями столицы, а также адресный и проактивный подход к горожанам, которым нужна социальная поддержка.

Электронные соцуслуги в свою очередь должны стать еще удобнее и доступнее для пользователей. Еще одним принципом упомянутой программы стала помощь в социальной адаптации людей с ментальными нарушениями, проживающими в домах-интернатах.

Еще один пункт — персональное сопровождение людей с инвалидностью, начиная с рождения, написал Собянин в Telegram-канале.

Служба социальных координаторов работает во всех учреждениях столичного здравоохранения. Они выявляют среди пациентов тех, кому может потребоваться социальная помощь.

Среди пациентов бывают и одинокие люди. Без родных и близких, они не оказываются наедине со своей бедой, и в тяжелой ситуации им есть на кого рассчитывать.

Служба социальных координаторов уделяет особое внимание одиноким пациентам. С момента госпитализации и до выписки из больницы специалисты оказывают особенно нуждающимся людям всестороннюю поддержку.

Соцзащита Москва Сергей Собянин
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