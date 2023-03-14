В США заявили о столкновении Су-27 и беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем

Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Об этом во вторник, 14 марта, сообщило европейское командование ВС США.

— Примерно в 07:03 по центральноевропейскому времени (09:03 по московскому времени — прим. «ВМ») один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер нашего самолета MQ-9, что привело к его крушению в международных водах Черного моря, — говорится в сообщении.

Об этом инциденте уже проинформировали американского президента Джо Байдена, передает ТАСС.

Минобороны России 1 марта сообщило о предотвращении атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Уточняется, что были сбиты шесть БПЛА, еще четыре вывели из строя с помощью системы РЭБ. Жертв и разрушений на земле нет.