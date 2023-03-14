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Собянин: Льготы и различные пособия получают свыше 4,5 миллиона москвичей

Евгений Жуков
Город
Собянин: Льготы и различные пособия получают свыше 4,5 миллиона москвичей
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получает каждый третий москвич: в общей сложности это более 4,5 миллиона человек. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Старшее поколение — одна из основных групп, которой мы оказываем постоянную поддержку в рамках госпрограммы «Социальная поддержка жителей города Москвы», — сказал глава города.

Городскую доплату к пенсии получают около двух миллионов человек. При этом ежемесячные выплаты ветеранам и отдельным категориям пенсионеров проиндексированы на десять процентов.

Собянин также добавил, что городское руководство продолжит уделять особое внимание активному отдыху и досугу москвичей старшего поколения, поддерживать их в самореализации и освоении современных технологий.

Так, проект «Московское долголетие» уже объединил свыше 500 тысяч человек. С 2019 года в городе открываются центры проекта — клубные пространства для общения и совместного творчества, написал Собянин в Telegram-канале.

На сегодняшний день в городе работает 71 центр. В будущем планируется открытие подобных площадок практически в каждом районе Москвы.

Собянин также утвердил приоритетные задачи развития столичной системы социальной защиты на 2023 год по госпрограмме «Социальная поддержка жителей города Москвы».

Одними из ключевых аспектов данной программы названы безусловное выполнение действующих социальных обязательств перед жителями столицы, а также адресный и проактивный подход к горожанам, которым нужна социальная поддержка.

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